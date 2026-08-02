Oprijel se je veje, a to je bila kača: planinca odpeljali s helikopterjem

Regijski center za obveščanje v Kranju je kranjske policiste ob 11.18 uri obvestil, da je na Blejski koči planinca v prst na roki pičila kača. Najverjetneje gre za modrasa. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo GRSZ z Brnika, ki je 75-letnemu planincu na kraju nudila pomoč.

Okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, le da je bila le ta veja kača, ki ga je pičila v prst. Poškodovani je bili s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, so nam dogodek opisali na PU Kranj.