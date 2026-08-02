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Črna kronika

Oprijel se je veje, a to je bila kača: planinca odpeljali s helikopterjem

Ljubljana, 02. 08. 2026 16.10 pred 1 uro 1 min branja 34

Avtor:
A.K.
Modras

Na območju Blejske koče je kača pičila 75-letnega planinca. Najverjetneje je šlo za modrasa. Posredovala je dežurna ekipa GRSZ z Brnika, poškodovani pa je bil zaradi pika urgentno prepeljan v pristojno zdravstveno ustanovo.

Regijski center za obveščanje v Kranju je kranjske policiste ob 11.18 uri obvestil, da je na Blejski koči planinca v prst na roki pičila kača. Najverjetneje gre za modrasa. Na kraj je poletel helikopter z dežurno ekipo GRSZ z Brnika, ki je 75-letnemu planincu na kraju nudila pomoč. 

Modras
Modras
FOTO: AP

Okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, le da je bila le ta veja kača, ki ga je pičila v prst. Poškodovani je bili s helikopterjem prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, so nam dogodek opisali na PU Kranj. 

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KOMENTARJI34

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Racional-ec
02. 08. 2026 17.50
Pri 75 letih ter temperaturi 35’C z vsem spostovanjem nimas kaj delat v gorah
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
02. 08. 2026 17.45
Oprijel se je veje, a to je bila kača: plenilca odpeljali s helikopterjem
Odgovori
0 0
Bozjidar
02. 08. 2026 17.43
Tudi ce si previden,se to lahko zgodi
Odgovori
+2
2 0
PegySue
02. 08. 2026 17.33
Tega bo še lep čas tlačila mora in bo skakal že ob zvitem kablu....
Odgovori
+5
6 1
gaPI132124241241242323214
02. 08. 2026 17.33
Samo da ga ni slučajno ugriznila čebela.
Odgovori
+3
4 1
flojdi
02. 08. 2026 17.41
Za nekatere zna biti tudi to Hudo Hudo.
Odgovori
+1
1 0
asdfghjklč
02. 08. 2026 17.29
in novinarji se imajo za izobražene? Da bi vsaj preverili na spletu, če že ne vejo če kača piči ali ugrizne ... kaj pa veš ... mogoče pa le ima želo v ustih, kaj pa veš ... čudno, da potem pitoni grizejo ..
Odgovori
-1
2 3
Juzles Iters
02. 08. 2026 17.45
Lol... Strupenjače pičijo, ker imajo igličaste strupnike, ki jih nestrupenjače nimajo. Ugrizov nestrupenjač, s katerimi bi se ukvarjala zdravstvena služba, pri nas ni, saj so v primerjavi s pitoni premajhne in preveč plahe. V bolnišnice torej prihajajo tisti, ki jih je pičila strupenjača.
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+1
1 0
scipio
02. 08. 2026 17.47
Kača piči, ne ugrizne. Pik pomeni transdermalni vnos človeškemu telesu tuje, neugodne ali celo nevarne snovi, strupa. Pičiti je v slovenskem jeziku glagol, ki opisuje izvedbi pika.
Odgovori
+2
2 0
scipio
02. 08. 2026 17.47
Kača piči, ne ugrizne. Pik pomeni transdermalni vnos človeškemu telesu tuje, neugodne ali celo nevarne snovi, strupa. Pičiti je v slovenskem jeziku glagol, ki opisuje dejanje pika.
Odgovori
+1
1 0
Golobji ples
02. 08. 2026 17.29
Ti planinci postajajo vsebolj predrznejši
Odgovori
-2
1 3
asdfghjklč
02. 08. 2026 17.27
ja kaj pa je mislil, da bo? Tudi ti bi ugriznil nazaj, če bi te nekdo stisnil.
Odgovori
+0
1 1
zvizi
02. 08. 2026 17.25
A so kačo rešl?
Odgovori
+0
1 1
Kostorog
02. 08. 2026 17.24
Škoda da je bil naš najbolj usposobljeni, danes prefarbani komunist še premlad, dal bi vetra svojim rojakom, enverja bi pohrustal za zajtrk.
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-1
2 3
metalika
02. 08. 2026 16.56
321 gremo...pičila ugriznila .. oboje je pravilno...
Odgovori
+2
4 2
asdfghjklč
02. 08. 2026 17.30
Ni. Kača ugrizne. Kdor reče, da piči, je premalo izobražen.
Odgovori
+0
1 1
Sixten Malmerfelt
02. 08. 2026 16.54
Boljš v gore, kot pa keudru!
Odgovori
+1
5 4
wsharky
02. 08. 2026 16.39
pa je na stara leta doživel še brezplačen polet z helikopterjem, Afneguncar Pahor bi kak selfi vmes objavil, če bi se mu to zgodilo
Odgovori
+17
20 3
Juzles Iters
02. 08. 2026 16.45
Je raje užival kot tratil čas za selfi, ki bi ga mudonje tega foruma izkoristile samo za vlaženje po zobeh...
Odgovori
+8
8 0
Belištumf
02. 08. 2026 16.35
A Zorko tut mlade modrase po 1 letom, vabi na deke v gozd?
Odgovori
-1
4 5
SS WikingDivision
02. 08. 2026 16.32
Ammm kaca UGRIZNE bemvas pismene
Odgovori
+7
11 4
Desno
02. 08. 2026 16.25
Kaj ma sploh 75 letnik za iskat v gorah
Odgovori
-21
12 33
jablan
02. 08. 2026 16.29
to kar ti ne boš nikoli vedel
Odgovori
+16
25 9
ledr
02. 08. 2026 16.25
Kaj se letos dogaja? Pa te go*lazni strupene je že na vsakem koraku polno...
Odgovori
-8
10 18
Mean Cat
02. 08. 2026 16.25
Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali......in podali ovadbo zoper modrasa.
Odgovori
+11
14 3
Juzles Iters
02. 08. 2026 16.41
... in gasilci bodo odklopili akumulator in prečrpali tekočine..
Odgovori
+5
7 2
Tho mp son
02. 08. 2026 16.22
Tale zapis je pa "delo" težkega začetnika ...
Odgovori
+16
17 1
smiljan13
02. 08. 2026 16.19
Kača ne piči, temveč ugrizne..!
Odgovori
+17
22 5
golobove drobtinice
02. 08. 2026 16.25
Lahko tudi useka. Kača me je usekala.
Odgovori
+5
9 4
jablan
02. 08. 2026 16.30
useka te sekira
Odgovori
+2
3 1
Juzles Iters
02. 08. 2026 16.37
Kača strupenjača s svojima v iglo oblikovanima strupnikoma seveda *piči*. Posledice pika sta dva drobna vboda. Te strupnike strupenjače ne uporabljajo za grizenje hrane, temveč samo kot igli za vbrizg strupa. Nestrupenjače kot je piton pa resnično ugrizne, saj imajo v ustih samo neke plitke hrapave ploščice namenjene potiskanju hrane v žrelo. Ugrizi nestrupenih kač pri nas so zelo redki, saj so naše nestrupenjače izjemno plače in naredijo vse, da pobegnejo.
Odgovori
+10
12 2
Juzles Iters
02. 08. 2026 16.40
Jablan, krepko si ga usekal mimo... , saj ni nujno, da je le sekira, ki te useka po žnablah
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1935308
02. 08. 2026 16.51
Najprej z levo, potem pa še z desno.
Odgovori
+1
1 0
flojdi
02. 08. 2026 17.43
..??koga pa tudi zenka..menda
Odgovori
0 0
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