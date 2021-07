Ormoški policisti ustavili vozilo s sedmimi prebežniki, voznik pobegnil, a so ga kasneje ujeli

Osebno vozilo, ki je nezakonito prestopilo mejo in v katerem je voznik prevažal sedem ilegalnih prebežnikov, so ormoški policisti uspešno ustavili. Voznik je sicer s kraja najprej pobegnil, a so ga nekaj ur pozneje izsledili in predali murskosoboškim policistom. Šest tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v državo, pa so obravnavali tudi ljutomerski policisti.

Policisti PP Ormož so v zgodnjih jutranjih urah, skupaj s policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota, uspešno ustavili osebno vozilo, ki je pred tem nezakonito prestopilo državno mejo izven mejnega prehoda in v katerem je voznik prevažal skupno sedem ilegalnih prebežnikov. Kot so sporočili z Operativno-komunikacijskega centra PU Maribor, je voznik je s kraja pobegnil, vendar so ga nekaj ur zatem izsledili in predali murskosoboškim policistom, ki vodijo postopek. Šest tujcev pa so pri nedovoljenem vstopu v državo prijeli tudi ljutomerski policisti. Po postopku bodo vrnjeni hrvaškim mejnim organom.