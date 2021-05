Ormoški policisti zasegli več kosov orožja in streliva

Policisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo na domu 52-letnega moškega z območja občine Ormož. Pri preiskavi stanovanjske hiše so zasegli več kosov orožja in streliva, za katere osumljeni ni posedoval orožne listine, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

FOTO: PU Maribor Policisti so prišli na dom 52-letnika na podlagi odredbe za hišno preiskavo, ki jo je izdalo okrožno sodišče na Ptuju. Pri preiskavi so odkrili dolgocevno orožje z daljnogledom, pištolo, večje število nabojev, zračno puško z nameščenim daljnogledom in tri nabojnike za avtomatsko puško z več kosi nabojev. Zoper osumljenega bodo po napovedih podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo za nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja, za kar je zagrožena kazen od šestih mesecev do pet let zapora.