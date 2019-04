Oropal črpalko, nato pa voznika, ki je točil gorivo, z orožjem prisilil v prevoz

Kot so sporočili iz PU Celje, so bili včeraj okoli 20.30 obveščeni o ropu bencinskega servisa na Prevaljah.

Neznan, zamaskiran storilec, ki je govoril angleško, je vstopil v prostore bencinskega servisa, zagrozil uslužbencema z orožjem in zahteval denar. Ko je dobil dnevni izkupiček, je zapustil bencinski servis in se usedel v osebno vozilo, katerega voznik je nameraval natočiti gorivo.

Grozil tudi vozniku in sopotnici

Voznika je udaril in zahteval, da ga odpelje. Med vožnjo je vozniku in sopotnici zagrozil z orožjem in od njiju zahteval denar, ki sta mu ga izročila. Neznani storilec je izstopil na ulici Perzonali na Prevaljah, se usedel v osebno vozilo neznane znamke in se odpeljal s kraja.