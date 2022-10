Oropal kiosk s hrano, pograbil 200 evrov in zbežal na belem skiroju

Ljubljanski policisti so okrog 2. ure zjutraj obvestili o drzni tatvini na območju Bežigrada. Kot so ugotovili, je neznanec pristopil do kioska s hrano, segel v notranjost in želel odtujiti blagajno. "Dejanje je opazil oškodovanec, ki mu je tatvino želel preprečiti, vendar je storilec pograbil

gotovino in s kraja pobegnil z belim skirojem," so zapisali v poročilu PU Ljubljana.

Neznan moški je povzročili za okoli 200 evrov materialne škode. Policija storilca še vedno išče. Visok je okrog 180 centimetrov, oblečen pa je bil v svetlo jopo s kapuco.