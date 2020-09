Oropala banko v Goriških brdih, policisti ju še niso izsledili

Kot so sporočili s PU Nova Gorica, se je včeraj, nekaj minut pred 17. uro, zgodil rop bančne poslovalnice v naselju Dobrovo v Goriških brdih. Po prvih podatkih sta dva zamaskirana storilca odnesla večjo vsoto gotovine in se kasneje z vozilom odpeljala neznano kam. Eden izmed storilcev je uporabil nevaren predmet, a nobeden od uslužbencev ni bil telesno poškodovan.

Policisti roparjev še niso izsledili, o dogodku pa so obvestili tudi pristojne pravosodne organe, in sicer preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.

Vse morebitne očividce oziroma vse, ki bi imeli kakršne koli koristne informacije o dogodku, prosijo, da jih nemudoma sporočijo na 113 ali pa pokličejo na anonimni telefon 080 1200 oziroma najbližjo policijsko postajo.