Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

40-letniku s Škofljice zasegli več kosov orožja, tudi vojaško

Škofljica, 11. 02. 2026 09.38 pred 4 dnevi 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Zaseg orožja

Policisti so na območju Škofljice opravili hišno preiskavo na domu 40-letnega osumljenca in mu zasegli več kosov orožja, med drugim tudi vojaško, ki je prepovedano.

Poleg orožja so moškemu, državljanu Slovenije, zasegli tudi pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, za katerega policisti sumijo, da je prepovedani kokain.

Osumljenec je orožje posedoval brez ustreznih listin oziroma dovoljenj. Vse zasežene predmete bo Policija poslala v nadaljnjo analizo. Medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

Zoper moškega vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

škofljica policija

Zaradi spletne goljufije 'izparelo' 80.000 evrov

Moškemu prepovedali vožnjo, nato zapeljal proti policistoma

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
12. 02. 2026 21.04
Ne vem katerega porekla je ta zbiratelj vidim pa,da je vso to orožje namenjeno zbirateljskemu hobiju in ne,da bi bilo namenjeno za uporabo.Ali bo sedaj policija pričela z preiskavami po celi sloveniji kjer je zbirateljev takega starega orožja na stotine jim vse skupaj odvzela ter jim še napisala položnice.To orožje katero so temu zaplenili ga bo policija ali država prodala kot antikviteto za masten denar kateri bo končal v njihovih žepih.
Odgovori
+1
1 0
Svarog
12. 02. 2026 09.31
Kljub temo da gre za precej staro orožje, je prav da so mu jo zasegli. Posest orožja je regulirana z namenom. Nič ni narobe, če ima nekdo orožje in ga primerno priglasi. Če tega ne bi bilo, b bil divji zahod. Morali pa bi mogoče olajšat pridobitev listin. Se pravi kdo ima orožje, izvor niti ni toliko pomemben. Le da ne izhaja iz kaznivega dejajna. Tečaj rokovanja z orožjem in takoj legalizacija orožja. Razen za vojaško orožje. Čeprav dvomim da katerokoli od prikazanega strelja rafalno.
Odgovori
+0
1 1
IKOSS
13. 02. 2026 17.04
Iz taktičnega vidika, v čem je razlika, ali neko sredstvo omogoča avtomatski režim ognja?
Odgovori
+1
1 0
jgm
11. 02. 2026 13.00
To orožje je bolj nevarno za tistega, ki ga uporablja, kot za tistega pred cevjo.
Odgovori
+5
7 2
a res1
11. 02. 2026 12.40
Kot, da bi zasegli zariban avto brez bencina, glede orožja. Tista prah je druga stvar.
Odgovori
+7
7 0
FreedomMan
11. 02. 2026 12.10
Velika verjetnost da je oseba oboževalec g.Jufke in trumpete.
Odgovori
-7
0 7
brabusednet
11. 02. 2026 11.56
To je muzejsko neispravno orožje.
Odgovori
+5
6 1
natas999
11. 02. 2026 11.04
čim napišejo državljan Slovenije,je že sumljivo kam spada
Odgovori
+8
10 2
jutri_pa_res
11. 02. 2026 11.03
To je vse starinsko. Glede na njegova leta je to verjetno podedoval...
Odgovori
+3
4 1
IKOSS
11. 02. 2026 10.55
Terorist, nekako v času Napoleona. Nedvomno bi naši organi pregona lahko svoj čas porabili veliko koristneje! Nekateri so naravnost obsedeni z osredotočanjem na sredstva.
Odgovori
+10
11 1
travc
11. 02. 2026 10.40
To je zbirateljsko orožje.
Odgovori
+9
10 1
NeXadileC
11. 02. 2026 10.22
Našli tudi progo. Ups! Drogo.
Odgovori
-1
0 1
Greznica
11. 02. 2026 10.18
ta je "pravi" Slovenec, kaj ne Mahnič?
Odgovori
-1
6 7
Morgoth
11. 02. 2026 10.32
Poznam modela, južnjak je.
Odgovori
+5
6 1
Z O V SVO
11. 02. 2026 10.40
Čisti Slovenec, v Škofljici ni jugovićev...
Odgovori
-3
4 7
Teofil
11. 02. 2026 10.07
In zakaj je potrebno povdarjati,da je državljan republike slovenije,pri kaznivih dejanjih pa indetiteto skrbno skrivate
Odgovori
+11
14 3
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Nuša bo poskrbela za popoln preobrat
Nuša bo poskrbela za popoln preobrat
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534