40-letniku s Škofljice zasegli več kosov orožja, tudi vojaško

Poleg orožja so moškemu, državljanu Slovenije, zasegli tudi pirotehnična sredstva ter manjšo količino belega prahu, za katerega policisti sumijo, da je prepovedani kokain.

Osumljenec je orožje posedoval brez ustreznih listin oziroma dovoljenj. Vse zasežene predmete bo Policija poslala v nadaljnjo analizo. Medtem nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.

Zoper moškega vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.