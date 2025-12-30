Pijana in nedostojna hodila po cesti ter ustavljala vozila

Mariborski policisti so bili včeraj, 29. decembra 2025, nekaj minut po 20.30 obveščeni, da v naselju Vurberk po sredini vozišča hodita dve osebi, ustavljata vozila ter se nedostojno vedeta.

Izsledili so 50-letno žensko in 58-letnega moškega, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola. "Tudi v postopku s policisti nista upoštevala njihovih ukazov in sta želela še naprej ustavljati mimovozeča vozila oziroma s kršitvami nadaljevati. Zaradi navedenega so bili policisti primorani zoper oba odrediti pridržanje do streznitve," so sporočili s Policije.