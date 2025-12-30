Naslovnica
Črna kronika

Pijana in nedostojna hodila po cesti ter ustavljala vozila

Vurberk, 30. 12. 2025 07.16 pred 18 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D. S.
Par ustavljal vozila po Vurberku (fotografija je simbolična)

V naselju Vurberk sta dve osebi hodili po sredini vozišča, se nedostojno vedli in ustavljali vozila. 50-letna ženska in 58-letni moški, ki sta bila pod vplivom alkohola, sta bila pridržana do streznitve. Policisti so ju tudi oglobili.

Mariborski policisti so bili včeraj, 29. decembra 2025, nekaj minut po 20.30 obveščeni, da v naselju Vurberk po sredini vozišča hodita dve osebi, ustavljata vozila ter se nedostojno vedeta.

Izsledili so 50-letno žensko in 58-letnega moškega, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola. "Tudi v postopku s policisti nista upoštevala njihovih ukazov in sta želela še naprej ustavljati mimovozeča vozila oziroma s kršitvami nadaljevati. Zaradi navedenega so bili policisti primorani zoper oba odrediti pridržanje do streznitve," so sporočili s Policije.

Policija
Policija
FOTO: Miro Majcen

Zaradi več kršitev so jima izdali plačilni nalog.

hoja alkohol cesta kazen policija

