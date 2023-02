Osebna negovalka v Izoli kradla in poniževala starostnike

Kriminalistični policisti v Kopru so končali s preiskavo 65-letnice iz Izole, ki je opravljala delo osebne negovalke na domu. Ta je potrdila sume, da je svojim oskrbovancem ukradla več denarja in vrednega nakita pa tudi, da je bila do njih nasilna.

Ob hišni preiskavi so namreč našli več kosov pogrešanega nakita starostnic. Oskrbovanci so pogrešili tudi različno velike zneske denarja, vsaj v enem primeru pa je bila 65-letnica do oskrbovanke nasilna ter se je do nje vedla agresivno, s tem pa jo spravila v podrejeni položaj, so tudi potrdili policisti.