Smrt na gorenjski avtocesti: avto zapeljal z vozišča in zagorel

Z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so sporočili, da je v nedeljo ob 19.12 na avtocesti na izvozu Kranj vzhod iz smeri Ljubljane, v občini Šenčur, osebno vozilo zapeljalo z vozišča, drselo po odbojni ograji in pristalo na boku. Ob tem je zagorelo, ogenj pa se je razširil na bližnja drevesa in travo. V nesreči je ena oseba umrla. Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj in Prostovoljnega gasilskega društva Šenčur so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče in pogasili goreče vozilo, drevesa in okolico. S tehničnim posegom so odprli vozilo in iz njega iznesli preminulo osebo.

Razsvetljevali so tudi kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči Kranj ter pogrebni službi. V času intervencije je bil izvoz z avtoceste zaprt.