Osem hišnih preiskav: sum zlorabe položaja in 30 milijonov premoženjske škode

Policija je sporočila, da preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada skupaj s kriminalisti PU Ljubljana in PU Maribor opravljajo osem hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju policijskih uprav Ljubljana, Celje, Kranj in Murska Sobota. Gre za sum gospodarskega kaznivega dejanja, s katerim je bila za več kot 30 milijonov evrov oškodovana gospodarska družba iz Celja.

Hišne preiskave potekajo s ciljem utemeljevanja suma gospodarskega kaznivega dejanja, s katerim je bila za več kot 30 miljonov evrov oškodovana gospodarska družba iz Celja. Pri hišnih preiskavah in drugih operativnih aktivnostih sodeluje 56 preiskovalcev in kriminalistov. Nobeni osebi ni odvzeta prostost. Kriminalistična preiskava, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, se nanaša na sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem in prvem odstavku 240. člena KZ-1, v povezavi s preprodajanjem deležev v več gospodarskih družbah in nevračanjem posojil. Kaznivega dejanja so osumljene tri fizične osebe. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1 je zagrožena zaporna kazen do osmih let. Več informacij še ni znanih.