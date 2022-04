Osem ovadenih zaradi suma davčne zatajitve in ponareditve listin

Osumljeni naj bi po ugotovitvah kriminalistov kot direktorji, lastniki oziroma osebe, ki so dejansko upravljale z več posameznimi podjetji, v letih 2017 do 2019 na podlagi različnih fiktivnih listin, ki so jih knjižili v svoje poslovne knjige, prikazovali nabave in prodajo blaga tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, pri tem pa naj bi se izognili plačilu predpisanih obveznosti pravnih oseb.

Policija trdi, da so s tem preslepili finančni urad, pristojni organ za odmero in nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem teh obveznosti.

Osumljeni naj bi z domnevno storitvijo omenjenih kaznivih dejanj pridobili protipravno premoženjsko korist v višini okoli 470.000 evrov.

Uspešna preiskava je bila po navedbah Policije rezultat dobrega sodelovanja s Finančnim uradom Novo mesto, ki je v vpletenih družbah predhodno opravil davčne inšpekcijske preglede in podal ustrezna naznanila Policiji. Predkazenski postopek je usmerjalo pristojno državno tožilstvo v Krškem.