Oškodovanca napadli s solzivcem in mu z ramen strgali torbico

icon-expand Solzivec FOTO: Shutterstock Ljubljanski policisti so bili v soboto obveščeni o roparski tatvini. Do slednje je prišlo okoli 5.30 zjutraj na Trgu Osvobodilne Fronte v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih so štirje neznanci obkolili oškodovanca, vanj uperili solzivec in mu z ramen na silo strgali torbico, v kateri je imel mobilni telefon. Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.