Oškodovancu ukradla jakno, drugemu grozila z nožem in mu vzela 20 evrov

V soboto, nekaj minut pred polnočjo sta dva osumljenca pristopila do oškodovanca na Trgu republike v Ljubljani, ter od njega zahtevala denar. Ker pri sebi ni imel denarja, sta mu odtujila jakno, ter s kraja zbežala. S tem dejanjem sta povzročila nekaj deset evrov materialne škode, so poročili s PU Ljubljana.

Približno uro kasneje sta ista osumljenca v Argentinskem parku pristopila do drugega oškodovanca in od njega z nožem v roki zahtevala denar. Ker ga ni želel izročiti, ga je eden izmed njiju pretepel in mu odvzel gotovino. Z dejanjem sta povzročila za okoli 20 evrov materialne škode, oškodovancu pa povzročila lahke telesne poškodbe.

Na podlagi opisa so policisti tekom noči v centru Ljubljane enega izmed osumljenih izsledili in mu odvzeli prostost. 18-letnik bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine in ropa.