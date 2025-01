Osmerica pretepla mladoletnika, oče enega od pridržanih napadel policista

Policisti so dogodek obravnavali v petek zvečer okrog 20. ure. Vse storilce so privedli na policijsko postajo, ugotovili njihovo identiteto in jim zasegli solzivec, bokser in vrečko s posušeno konopljo.

V bolnišnici so mladoletnika oskrbeli, oba sta utrpela lažje poškodbe.

Po zaključenem postopku so o nasilnem ravnanju obvestili starše mladoletnikov, ki so jih prevzeli na policijski postaji. "Tam je eden izmed staršev, 38-letni moški iz Dobruške vasi, grozil policistom, da jih bo ubil in enega izmed policistov poskušal napasti," so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so napad moškega preprečili, proti njemu uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Proti nasilnim mladoletnikom, starim med 14 in 18 let, z območja Šentjerneja in Novega mesta ter zoper 38-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilništva.