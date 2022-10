Osnovnošolska tolpa pretepla učenca, oče zgrožen nad neodzivnostjo Policije

Družina je za incident izvedela šele dan po dogodku, iz videoposnetka napada, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih. Napad so v soboto prijavili policistu, ki je dejal, da bo "ukrepal takoj v ponedeljek" . Ko pa je oče v ponedeljek poklical na policijsko postajo, so mu tam dejali, da policista, ki je sprejel njihovo prijavo, do četrtka ni. Zato, bodo morali počakati. Družine tako ni pretresel le napad, ampak tudi neodzivnost Policije.

13-letnega osnovnošolca so napadli v petek, okoli 15.30 ure. Skupina petih napadalcev, starih približno 14 ali 15 let, je fanta pričakala v bližini šole in ga fizično napadla. Po napadu so fantu še zagrozili, da o dogodku ne sme nikomur nič povedati, "sicer bo še hujše," nam je besede napadalcev zaupal oče napadenega.

Oče je sicer povedal, da je sin trenutno že bolje. K njegovemu okrevanju je pripomogla podpora družine in sošolcev, ki so se po besedah očeta "vsi postavili na sinovo stran". Prav tako je fantu zelo pomagala šolska psihologinja. O napadu je družina namreč obvestila tudi sinovo šolo, saj sta z enim izmed napadalcev sošolca. Po besedah očeta, so v šoli takoj ukrepali.

Na šoli priznavajo, da z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da je bil njihov učenec žrtev nasilja izven šole. "Oče žrtve je v pogovoru izrazil sum, da je eden izmed naših učencev organizator tega nasilja," je za naš portal dejal ravnatelj šole. Proti napadalcu, ki je učenec osnovne šole, bodo izvedli disciplinske ukrepe, a čakajo, da se ta vrne v šolo. Vse od napada ga namreč k pouku še ni bilo.

"Takoj po seznanitvi o dogodku je pomočnica ravnatelja učenca, ki je bil napaden, pospremila v razred, kjer sta se skupaj z razredničarko o dogodku pogovorili s sošolci. Pogovora z morebitnim organizatorjem napada še ni bilo mogoče izvesti, saj so učenec in njegovi starši v tujini," so pojasnili na šoli. Kot je sporočil ravnatelj, so na šoli izvedli tudi dodatne pogovore s sošolci in v skladu s Pravili šolskega reda pričeli s postopkom izreka vzgojnega opomina.

Starše devetošolcev je ravnatelj ljubljanske šole v torek tudi obvestil, da nasilni dogodek izven šole obravnavajo za to pristojne službe, prav tako pa tudi šola sama. Dejali so, da bodo za učence poiskali strokovno pomoč v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo. "Na šoli izvajamo različne preventivne dejavnosti, ki preko projektov na razrednih urah v skladu z Letnim delavnim načrtom šole in Vzgojnim načrtom potekajo preko celotnega šolskega leta. Opredeljena je tudi ničelna toleranca do vseh oblik nestrpnosti, diskriminacije in nasilja," je dodal ravnatelj šole.

'Gang 1107'

Napadeni in eden izmed napadalcev sta sošolca. Včasih sta se dobro razumela, potem pa naj bi med njima, zaradi ljubosumja, prišlo do manjših nesporazumov, nam je zaupal oče. Nato pa je napadalec naročil svojim znancem - skupini nepridipravov, ki so si nadeli ime "Gang 1107" - naj fanta pretepejo.

Vendar pa bi lahko po nekaterih predvidevanjih šlo tudi za napad na podlagi nacionalne identitete. Napadalec naj bi sicer še isti dan med poukom telovadbe ostalim sošolcem kazal nož in govoril, da bo po pouku napadel sošolca.

Skupina mladoletnikov naj bi bila nasilna že prej. Kot smo izvedeli, naj bi napadli še enega učenca iz iste osnovne šole, ki so mu po napadu še obrili glavo. Fanta so tako prestrašili, da o dogodku do trenutnega incidenta, ni upal povedati nikomur. Lokalna skupnost pa mladoletno zločinsko skupino povezuje še drugimi kaznivi dejanji ustrahovanj, napadov in tatvin.

Šola sicer zagotavlja, da o morebitnih predhodnih napadih ni bila obveščena. O tokratnem jih je najprej prek klica obvestil oče napadenega učenca, kasneje pa so se z učencem in njegovimi starši tudi sestali, kjer so si ogledali tudi posnetek nasilja.