Osumljen ponarejanja denarja, okoristil se je za dva tisočaka

Mariborski kriminalisti preiskujejo več kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Storilec je v treh različnih primerih unovčil skupno 42 ponarejenih bankovcev po 50 evrov. Bankovce je nato uporabil pri nakupih igralne konzole in motornega kolesa, za katera se je dogovoril preko spleta. En bankovec je unovčil pri dostavljavcu hitre hrane. Zoper osumljenca je podana kazenska ovadba.

Bankovce naj bi unovčil med 14. in 17. septembrom na območju Maribora. S temi kaznivimi dejanji je osumljenec pridobil protipravno korist v višini 2100 evrov. Pri moškemu so policisti opravili hišno preiskavo in zasegli skupno 17 bankovcev v apoenih po 50 evrov ter po en bankovec v apoenih po 200, 100, 20, 10 in 5 evrov. Sumijo, da so ti ponarejeni.

icon-expand Med hišno preiskavo so policisti našli več bankovcev, za katere sumijo, da so ponarejeni. FOTO: PU Maribor

V sklopu preiskovalnih dejanj so policisti opravili hišno preiskavo še pri enem osumljencu z območja Maribora. Med preiskavo so zasegli določene predmete, za katere sumijo, da so bili ukradeni. Moška sta tako osumljena tudi storitve več kaznivih dejanj velike tatvine.

icon-expand Policisti so med hišno preiskavo našli tudi več ukradenih stvari. FOTO: PU Maribor

Policisti še iščejo lastnike predmetov, zato te pozivajo, naj se javijo na PP Lenart. Prav tako pa občane opozarjajo, naj bodo pozorni pri poslovanju z gotovino, saj je v obtoku morda še vedno več ponarejenih bankovcev.

icon-expand Policisti pozivajo lastnike ukradenih stvari, da se javijo. FOTO: PU Maribor

Kako prepoznati ponarejeni bankovec? "Za prepoznavo pristnosti denarja običajno ne potrebujemo kakšnih posebnih tehničnih pripomočkov. V večini primerov zadošča, da bankovec pogledamo, otipamo in ga obrnemo proti viru svetlobe," sporočajo policisti.

icon-expand Primer ponarejenega denarja. Policisti občane pozivajo, da bodo pazljivi - v obtoku so še lahko ponarejeni bankovci. FOTO: iStock