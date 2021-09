Osumljena poskusa uboja v Mežici v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti

Policisti so v preiskavi sobotnega poskusa uboja v Mežici ugotovili, da so med 46-letnikom in njegovo leto starejšo zunajzakonsko partnerico že dlje časa obstajala nesoglasja, a Policija v preteklosti ni obravnavala nasilnih dogodkov.

Policisti so bili o poskusu uboja v Mežici obveščeni v soboto okoli 19.30. Po navedbah policistov je 47-letnica zunajzakonskega partnerja zabodla z večjim kuhinjskim nožem in ga hudo poškodovala. Moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, v kateri je ostal na zdravljenju, po ponedeljkovih navedbah Policije pa ni v smrtni nevarnosti.

Ženski so po dejanju odvzeli prostost in jo pridržali ter jo v ponedeljek s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Za kaznivo dejanje poskusa uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do 15 let.