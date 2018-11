Delničarje Thermane Laško oškodovala za več milijonov evrov

Celjski kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo nepravilnosti pri poslovanju gospodarske družbe z območja PU Celje. Po naših neuradnih podatkih gre za Thermano Laško. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije so kazensko ovadili dve osebi, za kateri so ugotovili, da sta s svojimi dejanji delničarje oškodovali za več milijonov evrov, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin.



Podrobnosti bo jutri ob 11. uri predstavil Matjaž Vrabec, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Novinarsko konferenco bomo v živo spremljali tudi na 24ur.com.