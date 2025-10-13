Osumljenca, ki je pobegnil skozi okno sodišča, išče tudi italijanska policija

Tujega državljana sta med kaznivim dejanjem opazila policista, ki sta prejšnji ponedeljek pregledovala območje zapuščene stavbe sredi mesta. "Gre za najhujše kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno zoper mladoletnika in je zato še toliko bolj zavržno," je ob slovesnosti ob postavitvi temeljnega kamna za novo policijsko postajo v Ajdovščini pojasnil generalni direktor Policije Damjan Petrič.

Kaznivo dejanje sta mu policista preprečila, v torek so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil z drugega nadstropja in pobegnil. "Policija ga išče tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, če bi osumljenec dejansko prestopil državno mejo. Ko ga bomo dobili, ga bomo pospremili nazaj v pripor," je povedal Petrič.