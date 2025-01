Osumljenca vloma v Domžalah še iščejo

OGLAS

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so v sredo okoli 18.30 prejeli klic občana, ki je sporočil, da je več oseb nasilno vlomilo in vstopilo v eno izmed hiš v Nožicah na območju Domžal. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj, ki so v hiši in v neposredni bližini prijeli več osumljencev. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bilo poškodovanih oseb.

Policijska uprava Ljubljana bo ob 12.30 podala izjavo za medije glede nasilnega vloma v eno izmed hiš v Nožicah in glede sredine drzne tatvine v središču Ljubljane, ki sta jo preprečila policista v prostem času, so sporočili iz PU Ljubljana. Izjavo za javnost bomo prenašali V ŽIVO.

Eden od osumljencev pa je s kraja pobegnil. Takoj je stekla iskalna akcija, v kateri je sodelovalo večje število policistov in helikopterja letalske enote policije. Kljub intenzivnemu iskanju pobeglega osumljenca še niso prijeli. Iskanje se tako nadaljuje. Ostalim osumljenim je na kraju bila odzveta prostost. Policija v predkazenskem postopku nadaljuje z intenzivnim zbiranjem obvestil in preverjanjem okoliščin storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Več podrobnosti policija zaradi interesa preiskave, ki še poteka, ne more podati. So se pa na PU Ljubljana ob tem zahvalili občanom, ki so policiste obvestili o kaznivem dejanju, pa tudi tistim, ki so med iskanjem nudili koristne informacije policistom. "Njihova pozornost in takojšnje obveščanje policije na št. 113 je pripomoglo k temu, da so bili neposredno na kraju prijeti osumljenci. Kot že večkrat se je izkazalo, da je sodelovanje občanov in policije ključno za uspešno preiskovanje vseh kaznivih ravnanj," so sporočili iz PU Ljubljana.

icon-expand FOTO: 24ur.com

icon-expand FOTO: 24ur.com

Helikopter nad prizoriščem ropa icon-picture-layer-2 1 / 2