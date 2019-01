Osumljenca za vlom odkrili med prometno kontrolo

Policisti so na območju Policijske uprave Ljubljana obravnavali tri vlome. Na Chengdujski cesti so policisti obravnavali vlom v stanovanje, od koder je neznani storilec odtujil denar in lastnika oškodoval za okoli 200 evrov. Na Ilirski ulici je neznani storilec vlomil v prostore trgovine in iz vetrolova odtujil pekovske izdelke.

V okolici Domžal so policisti obravnavali vlom v garažo, od koder je bilo odtujeno električno orodje.

V nadaljevanju so policisti v naselju Turnše zaustavili in kontrolirali 43-letnega voznika osebnega vozila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. V vozilu so policisti našli več kosov orodja, za katerega je obstajal sum, da izvira iz vloma v garažo. Policisti so orodje vozniku zasegli in nadaljujejo z delom. Voznika so zaradi psihičnega stanja predali zdravstvenemu osebju.