Osumljenca žrtev dalj časa zalezovala in za njen umor ponujala denar

Ljubljanski kriminalisti so v decembru aretirali 59-letno žensko in 64-letnega moškega, ki sta utemeljeno osumljena napeljevanja k umoru. Žrtev sta dalj časa opazovala na njenem domu, jo fotografirala in ji pošiljala sporočila. Kot so navedli na Policiji, sta osumljenca žrtev krivila za dogodke iz preteklosti in sta se ji želela maščevati. Iskala sta celo osebo, ki bi jo bila pripravljena proti plačilu umoriti.

O iskanju osebe, ki bi izvršila umor, je izvedel sorodnik žrtve. Da bi jo zaščitil, je navezal stik z osumljenko, 59-letnica in 64-letnik pa sta mu za izvršitev načrtovanega umora ponudila več tisoč evrov. Sorodnik je o tem obvestil žrtev, nato pa sta kaznivo dejanje prijavila Policiji. Ta je osumljencema odvzela prostost. Privedena sta bila pred preiskovalnega sodnika, ki je za oba odredil pripor. Zaradi interesa preiskave Policija več podrobnosti o primeru ne razkriva. icon-expand Osumljenca sta žrtev dalj časa opazovala, jo fotografirala in ji pošiljala sporočila (slika je simbolična). FOTO: Adobe Stock