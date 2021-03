Osumljencema zasegli 88 kg in 127 sadik konoplje

Policisti PP Šentjernej so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na območju Litije, kjer je neprijavljeno bival osumljenec. Ob prihodu policistov je bil v stanovanjski hiši 39-letni moški z območja Ljubljane. Osumljenec je imel pri sebi revolver z vstavljenimi šestimi naboji. Tega in še dodatnih 59 nabojev so mu zasegli.

Med postopkom preiskave so v hiši in v okolici bližnjega gospodarskega objekta zaznali močan vonj po konoplji. V nadaljevanju so ugotovili, da je lastnik objekta 29-letnik z območja Brežic, in opravili hišno preiskavo. Našli in zasegli so večje število zavojev s posušenimi rastlinskimi delci zaradi suma na prepovedano konopljo, skupno pa so tehtali nekaj manj kot 88 kilogramov.