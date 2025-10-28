Osumljenci iz Novega mesta vlamljali: kradli zlatnino, mesnine, puške, registrske ...

Na območju Policijske uprave Celje so v poletnih in jesenskih mesecih zabeležili povečano število vlomov na območju policijskih postaj Laško, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, natančneje na območju krajev Vrh nad Laškim, Močilno, Rimske Toplice, Kozje, Ravno, Lažiše, Bukovje pri Babni gori, Trebče, Pristava pri Mestinju, Sveti Florjan, Male Rodne in Zgornje Sečovo, so sporočili s PU Celje.

V večini primerov je bilo v stanovanjske hiše vlomljeno na vzvod skozi terasna vrata ali skozi okno. Vlomov so osumljeni trije moški z območja Policijske uprave Novo mesto. Kradli so zlatnino, gotovino, suhomesnate izdelke, ročne ure, lovske puške in registrske tablice.

V preteklih dneh so zato kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje v sodelovanju s policisti policijskih uprav Celje in Novo mesto opravili več hišnih in osebnih preiskav na območju Policijske uprave Novo mesto.

Po izvedbi hišnih preiskav so trem osumljenim odvzeli prostost, enega od njih so na kraj preiskave pripeljali iz uklonilnega zapora. V hišnih preiskavah je bilo zaseženo več elektronskih naprav, večja količina nabojev raznih kalibrov, plinsko orožje, maskirna oblačila ter gotovina in zlatnina.

Preiskovanje teh kaznivih dejanje je nadaljevanje uspešne preiskave več vlomov v cerkvene objekte v lanskem in v začetku letošnjega leta na območju Policijske uprave Celje in tudi po več krajih širom Slovenije.

Po opravljenih preiskavah in nujnih opravilih so pridržane izpustili na prostost. S preiskavo, na podlagi katere jim bodo po analizi elektronskih naprav in pregleda zaseženih predmetov skušali dokazati še več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete na območju Kozjanskega in Obsotelja, storjenih v zadnjih mesecih, intenzivno nadaljujejo.