Osumljencu za umor v Medžimurju odredili pripor

Na podlagi evropskega naloga za prijetje in privedbo (ENPP) so policisti Policijske uprave Murska Sobota danes 40-letnega osumljenca storitve kaznivega dejanja na območju Republike Hrvaške privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

40-letnik je v četrtek zvečer v Murskem Središću v Medžimurju ob meji s Slovenijo ustrelil dve ženski, od katerih je ena kasneje umrla. Po napadu je osumljenec pobegnil čez mejo, v občini Črenšovci so po streljanju našli njegov avtomobil. Moškega so nato prijeli v soboto.

Tragedija se je zgodila v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom, žrtvi pa sta bili po pisanju lokalnih medijev zunajzakonska partnerica napadalca, ki je bila noseča, in njena sestra.