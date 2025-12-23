Naslovnica
Črna kronika

Osumljencu zasegli pištoli in nevarno pirotehniko

Sevnica, 23. 12. 2025 08.06

Avtor:
D.L.
Zasežena pištola

Sevniški policisti so pri 52-letniku med preiskavo kaznivega dejanja z elementi nasilja odkrili dve pištoli in 12 pirotehničnih izdelkov kategorije F4. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam.

Zaseženi pirotehnični izdelki
Zaseženi pirotehnični izdelki
FOTO: PP Sevnica

Sevniški policisti so med preiskavo kaznivega dejanja z elementi nasilja opravili tudi hišno preiskavo na naslovu bivanja 52-letnega osumljenca. Pri tem so našli in zasegli dve pištoli ter 12 pirotehničnih izdelkov kategorije F4. V to kategorijo sodijo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam. Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 52-letnika ustrezno ukrepali, je o dogajanju sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Emtisunce
23. 12. 2025 09.15
Pistoli sta airsoft s katerimi se igrajo otroci in odrasli. Delujeta na zrak in male plastcne kroglice
Boti
23. 12. 2025 08.45
zapret
SpamEx
23. 12. 2025 08.35
izgleda kot Kačkavalj sir moram rečt
bibaleze
