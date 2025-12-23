Osumljencu zasegli pištoli in nevarno pirotehniko

Sevniški policisti so med preiskavo kaznivega dejanja z elementi nasilja opravili tudi hišno preiskavo na naslovu bivanja 52-letnega osumljenca. Pri tem so našli in zasegli dve pištoli ter 12 pirotehničnih izdelkov kategorije F4. V to kategorijo sodijo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam. Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 52-letnika ustrezno ukrepali, je o dogajanju sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.