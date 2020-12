Osumljenec na fotografiji dvigoval denar z ukradeno kartico, ga prepoznate?

Policisti policijske postaje Kamnik obravnavajo kaznivo dejanje velike tatvine. Do sedaj neznani osumljenec je v mesecu septembru 2020 v Domžalah ukradel bančno kartico in nato na več lokacijah poskusil opraviti dvig gotovine. Vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali pa bi ga prepoznali na fotografiji, Policija naproša, da to sporočijo.

Moški na zgornjih fotografijah je septembra letos v Domžalah ukradel bančno kartico in z njo na več lokacijah poskusil dvigniti denar. Vse, ki bi imeli informacije o osumljencu ali kaznivem dejanju, naprošajo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80, da pokličejo na interventno številko 113ali na anonimni telefon 080 1200.