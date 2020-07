Osumljenec oblečen v dostavljavca FedEx ustrelil sina ameriške okrožne sodnice

Zaenkrat še ni znano, če je bil osumljenec uslužbenec FedEx-a ali se je v uniformo oblekel, da je lažje prišel do doma sodnice v severnem Brunswicku. FedEx v preiskavi sodeluje z oblastmi, poroča CNN.

Višji uradniki, vključno z guvernerjem New Jerseyja Philom Murphyjem, so obsodili streljanje: "Ta tragedija je najnovejši opomnik, da je nasilje z orožjem v naši državi še vedno kritično in da našega prizadevanja za varnejšo skupnost še ni končano." "Sočustvujemo s sodnico Salas in njeno družino, medtem ko se spoprijema s tem brezobzirnim dejanjem," je tvitnil Murphy.

Sodnico je nominiral Barack Obama

Sodnico Salas s sedežem v Newarku je leta 2011 nominiral predsednik Barack Obama. Trenutno nadzira tožbo, ki so jo zoper Deutsche Bank vložili investitorji. Banko in izvršnega direktorja Christiana Sewinga tožijo, saj naj bi banka lagala glede svojih politik proti pranju denarja. Pravijo tudi, da banka ni ustrezno spremljala visoko tveganih strank, med katerimi je tudi obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein, posledično pa so delničarji izgubili denar.

Salasova je bila sodnica tudi v primeru zvezdnice nadaljevanke Real Housewives of New Jersey Tereze Giudice in njenega moža Joea Giudiceja, ki sta bila leta 2014 obsojena zaradi bančnih goljufij.