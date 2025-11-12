Svetli način
Črna kronika

Osumljenega, ki je skočil skozi okno sodišča in pobegnil, našli v Franciji

Nova Gorica, 12. 11. 2025 08.52 | Posodobljeno pred 14 minutami

STA , M.P.
35-letnika, ki je osumljen spolnega nasilja in je v začetku oktobra s skokom skozi okno pobegnil z novogoriškega sodišča, so oblasti odkrile v Franciji. Francoski policisti so moškega pridržali 23. oktobra, ko je v državo prišel iz Italije. Trenutno je v izročitvenem priporu v Franciji.

Kot poročajo Primorske novice, so na novogoriškem okrožnem sodišču potrdili, da so 35-letnega tujega državljana, ki je imel v Sloveniji status prosilca za mednarodno zaščito, francoski policisti pridržali 23. oktobra ob prehodu italijansko-francoske meje pri kraju Montgenèvre.

Policija
Policija FOTO: POP TV

Direktor novogoriškega okrožnega sodišča je pojasnil, da se osumljenec trenutno nahaja v izročitvenem priporu, po zaključku izročitvenega postopka pa ga bodo predali slovenskim varnostnim organom. Sodišče v takih primerih pristojnim pravosodnim organom, v tem primeru francoskim, pošlje dokumentacijo, potrebno za odločitev o izročitvi.

Spomnimo, 35-letni Alžirec je osumljen spolnega nasilja nad mladoletnikom, ki ga je zvabil v zapuščeno stavbo sredi Nove Gorice. Kaznivo dejanje sta mu na kraju preprečila dva policista, s kazensko ovadbo pa so ga 7. oktobra privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil z drugega nadstropja in pobegnil. Sodišče je po pobegu za ubežnikom izdalo mednarodno tiralico ter evropski nalog za prijetje in predajo. Francoski policisti so tako razpolagali tudi s fotografijo in podatki osumljenca.

Poleg spolnega nasilja so tujca osumili še tatvine kolesa, sodišče je že uvedlo preiskavo.

