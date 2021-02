Osumljenega umora v Kamniku policisti v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja

Osumljenega so policisti doslej že obravnavali za kaznivo dejanje z elementi nasilja, motiv včerajšnjega umora pa izhaja iz družinskih sporov. 35-letnega državljana Bosne in Hercegovine (BiH) bodo tekom jutrišnjega dne privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Spomnimo ...

Policisti so bili včeraj, nekaj po 11. uri, obveščeni o dogodku na območju Kamnika, v katerem je umrla 34-letna ženska. Po do sedaj znanih podatkih je 35-letni osumljenec prišel do njenega stanovanja. Nekdanjo partnerico, sta katero sta bila v ločitvenem postopku, je med prepirom zabodel z nožem. Ženska je zaradi poškodb na kraju umrla. Po dejanju je osumljenec peš pobegnil s kraja, a so ga policisti kmalu izsledili ter mu odvzeli prostost.