Osumljenemu za trojni umor v Gerečji vasi odrejen pripor

Preiskovalna sodnica ptujskega okrožnega sodišča je zoper osumljenega za božični trojni umor v Gerečji vasi po ponedeljkovem popoldanskem zaslišanju odredila pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Na Policiji, ki je osumljenca ovadila zaradi trojnega umora, še vedno molčijo o podrobnostih dogajanja.

Do družinske tragedije, v kateri so umrli 61-letni moški ter ženski, stari 58 in 35 let, je prišlo v petek popoldne. Policisti so takrat odvzeli prostost 35-letnemu moškemu, ki je bil z žrtvami družinsko povezan, in ga odpeljali v bolnišnico. Kot smo poročali, je bil motiv za dejanje maščevanje partnerici in njenima staršema po tistem, ko naj bi mu ta povedala, da se z njim dokončno razhaja. Dejanje naj bi osumljeni storil pred nekajletnim sinom, pomoč pa je poklicala hudo ranjena mati njegove partnerice, sicer osnovnošolska učiteljica, ki je pozneje zaradi poškodb umrla v bolnišnici.

Po pisanju Večera naj bi 35-letnik, ki se je k družini preselil iz Podlehnika, nato pa sta si s partnerko zgradila svojo hišo ob hiši njenih staršev, izbruhnil že v preteklosti. Po izpovedih znancev naj bi družini že pred časom odkrito grozil, da jih bo vse pobil. Na Policijski upravi Maribor so sicer za časnik zanikali, da bi osumljenemu izrekli prepoved približevanja, so pa potrdili, da so konec novembra prejeli prijavo kršitve javnega reda in miru. "Patrulja je na kraju ugotovila, da je prišlo do verbalnega spora med partnerjema. Po zbranih obvestilih od prijaviteljev in vpletenih ni bilo zaznanih drugih kršitev, zato je Policija o tem dogodku s poročilom obvestila center za socialno delo," so pojasnili.

icon-expand Osumljenec naj bi že pred časom odkrito grozil družini. FOTO: Bobo

Po petkovem krvavem dejanju je storilec sedel v avtomobil in se odpeljal do gasilskega doma, tam parkiral in vstopil v eno od hiš čez cesto. Še preden so stanovalci hiše izvedeli, kaj se je zgodilo, so se pripeljali policisti. Osumljeni se tudi na dvorišču še vedno ni umiril, z nožem se je celo porezal po vratu, policisti pa so ga prijeli, ko se je znova zatekel v hišo. Čeprav se je še naprej upiral, so ga hitro obvladali in odpeljali v bolnišnico, še poroča Večer. To je že tretja družinska tragedija, v kateri so umrle tri osebe, ki se je letos zgodila v Sloveniji. Minuli teden se je na Okrožnem sodišču v Ljubljani začelo sojenje mlademu moškemu, ki je obdolžen umora treh sorodnikov na območju Občine Domžale junija letos, 22-letnik pa je osumljen umora treh ožjih sorodnikov 9. novembra na Jančah.