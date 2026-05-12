Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Osumljeni napada na 31-letnico v Šiški v priporu

Ljubljana, 12. 05. 2026 14.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Drugi napad z ostrim predmetov v Šiški

Moškega, osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v ljubljanski Šiški, so v petek s kazensko ovadbo pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Po navedbah Policije je preiskava še vedno v zgodnji fazi.

Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku, na Policijski upravi (PU) Ljubljana za STA niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja.

Tako na Policiji še ne morejo komentirati očitkov, ki jih je v dopisu medijem in vodstvu Policije zapisala odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca. V dopisu je med drugim opozorila, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident. Kritična je bila tudi do dela Policije. Po njeni oceni do dogodka v Šiški ne bi prišlo, "če bi Policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike".

Drugi napad z ostrim predmetov v Šiški
Drugi napad z ostrim predmetov v Šiški
FOTO: Luka Kotnik

"Zaradi zgodnje faze preiskave, v kateri vse okoliščine še niso znane, na konkretna vprašanja in očitke ne moremo podati relevantnih odgovorov," so se odzvali na PU Ljubljana.

So pa poudarili strokovnost, zakonitost in transparentnost postopkov ter varstvo pravic vpletenih, žrtve in družinskih članov. Zato bodo tudi v tem primeru preverili vse okoliščine in navedbe, ki jih je danes v javnem pismu izpostavila odvetnica brata osumljenca.

Poudarili so tudi, da so obravnave kaznivih dejanj, storjenih med družinskimi člani oziroma v družinskem krogu še posebej občutljive. Zato svarijo tudi pred širjenjem nepreverjenih informacij, ki bi lahko dodatno škodile vsem vpletenim, tudi žrtvam.

Preberi še Prepoved približevanja – ukrep, s katerim mnoge žrtve sploh prvič zadihajo

Na Generalni policijski upravi so potrdili, da so prejeli dopis odvetnice z opozorilom o neukrepanju Policije. "Navedbe odvetnice so v fazi preverjanja, nadaljnji ukrepi pa bodo odvisni od ugotovitev," so navedli v odgovoru za STA.

napad nasilje policija šiška

V trčenju dveh vozil na Mostu na Soči poškodovan otrok

Kje je Aleš?

24ur.com Aretirali osumljence za mafijsko likvidacijo v Ljubljani
24ur.com Policija v Vevčah prijela eno osebo, na pomoč tuji varnostni organi
24ur.com Na Metelkovi naj bi do smrti pretepli moškega
24ur.com Neznanca v Jurovskem Dolu poskušala vdreti v bankomat
24ur.com Zoper osumljenca napada na Šutarja uvedli sodno preiskavo
24ur.com Napad pred ZD Kočevje, dijaka odpeljali na urgenco
24ur.com Kriminalistična preiskava po najdbi trupla dojenčka se nadaljuje
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
bibaleze
Portal
Nina Osenar razkrila, kakšna mačeha je v resnici
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
Ko starša vlečeta vsak v svojo smer: kaj to naredi otroku?
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
S 15 let mlajšim pri 44 letih dobila drugega otroka
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Novinarka po hudem padcu z višine okreva od poškodb obraza
Imate te simptome, pa jih ignorirate?
Imate te simptome, pa jih ignorirate?
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
cekin
Portal
Priložnost v Ankaranu: hišo ponujajo po nižji ceni
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Izjemen poziv premierja: manj voženj, več dela od doma – in brez porok v tujini
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
Znana pevka nad Samsung: zaradi ene fotografije zahteva kar 15 milijonov dolarjev
moskisvet
Portal
Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
Dramatičen prizor: motor obvisel s semaforja nad križiščem
dominvrt
Portal
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713