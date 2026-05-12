Osumljeni napada na 31-letnico v Šiški v priporu

Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku, na Policijski upravi (PU) Ljubljana za STA niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja.

Tako na Policiji še ne morejo komentirati očitkov, ki jih je v dopisu medijem in vodstvu Policije zapisala odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca. V dopisu je med drugim opozorila, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident. Kritična je bila tudi do dela Policije. Po njeni oceni do dogodka v Šiški ne bi prišlo, "če bi Policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike".