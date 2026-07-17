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Črna kronika

Osumljeni napada na policista v Kočevju v priporu

Kočevje, 17. 07. 2026 09.35 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
STA N.L.
Napad na policiste

Sodišče je osumljencu za ponedeljkov napad na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Pripor je utemeljen, saj je osumljeni, ki je specialni povratnik, namerno zapeljal proti policistu, nato pa zbežal, meni sodišče. Njegov zagovornik se je sicer na sklep o priporu pritožil.

25-letni voznik osebnega avtomobila je v ponedeljek v Kočevju zbil policista, ki je bil pri tem poškodovan in so ga s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Domnevni storilec, ki je osumljen preprečitve uradnega dejanja uradni osebi, je po dogodku pobegnil, kasneje pa se je predal policiji. Po policijskem pridržanju so ga odpeljali k ljubljanski preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor, poročata Delo in Večer. Osumljenec je bil sicer v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen za različna kazniva dejanja.

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Napad na policista so obsodili tako na lokalni kot državni ravni. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste.

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Kočevje napad na policista pripor kriminaliteta policija

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KOMENTARJI14

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Pametna glavca
17. 07. 2026 10.36
Dolenjski Romi so postali nova veja teroristov. Čas je, da se jih tako tudi obravnava.
Odgovori
+4
4 0
DK48
17. 07. 2026 10.33
Ta bi moral biti zaprt že zdavnaj.
Odgovori
+5
5 0
300 let do specialista
17. 07. 2026 10.33
Njega na havbo pa do prvega zavoda za zaposlovanje. Delaven človek ne misli na neumnosti.
Odgovori
+5
5 0
travc
17. 07. 2026 10.31
Pa kako je to možno?Zakaj so ga zaprli saj ni nič renega storil?
Odgovori
-1
0 1
Pametna glavca
17. 07. 2026 10.26
Mah dajte no. Policija bi morala stopiti skupaj in Romom zagrenit življenje. Naj pride "bataljon" ljubljanskih policistov v Žabjek in najnaredijo racije,... Dihajo naj jim za ovratnik 24h na dan. Naj se zavedajo, da so prestopili črto in, da bodo maksimalno zakonito kaznovani.
Odgovori
+8
8 0
Vladna norost
17. 07. 2026 10.31
Potem lahko pričakuješ buren odziv bolne Levice o kršenju človekovih pravic, diskriminaciji...
Odgovori
+1
3 2
Pametna glavca
17. 07. 2026 10.35
Levi, desni,.. vseeno mi je. Tu se ne gre za politiko temveč za varnost državljanov.
Odgovori
+4
4 0
Rd350
17. 07. 2026 10.25
V teh primerih je zakonodaja povsem preohlapna in neučinkovita. Zadeva bi se morala obravnavati bolj intenzivno.
Odgovori
+4
4 0
Vladna norost
17. 07. 2026 10.25
Pravna mreža se bo kmalu aktivirala, da se ga čim prej spusti na prostost. Da bo lahko nadaljeval s svojimi dejanji...ker je diskriminiran in se mu krši človekove pravice.
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+3
4 1
Omreznina2024
17. 07. 2026 10.22
Kako se ima zagovornik sploh pravico pritožit glede na tako gnusno dejanje ? Taki zagovorniki nosijo velik delež krivde, pa ne samo v tem primeru.
Odgovori
+10
10 0
PetindvajsetUR
17. 07. 2026 10.19
Lahko kdo izgubi kljuc???
Odgovori
+3
3 0
the kop
17. 07. 2026 10.14
Ker je zaščiten bo kmalu na prostosti.
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+9
9 0
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