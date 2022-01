Osumljeni trgovine z ljudmi in siljenja v prostitucijo na prostosti

Tri osumljence, ki so jih kriminalisti obravnavali zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, so izpustili iz pripora. Kot so nam pojasnili na mariborskem sodišču, so vse tri osumljence privedli pred preiskovalnega sodnika. "Zoper vse tri osumljence je bil odrejen pripor iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti. Zagovorniki vseh treh osumljencev so vložili pritožbo, zunajrazpravni senat je vsem trem pritožbam ugodil ter odpravil pripor in jih spustil na prostost," so sporočili.

Gre za 53-letno državljanko Slovenije, 71-letnega državljana Slovenije in 56-letno državljanko Srbije. Včeraj smo poročali, da so kriminalisti pridobili podatke, da v nočnem lokalu v bližini Maribora dekleta silijo v prostitucijo. Ugotovili so, da so osumljenci prostitucijo organizirali tako, da so izkoristili socialnoekonomsko stisko najmanj treh tujk, državljank Venezuele in Kolumbije, ter jih s preslepitvijo z delom plesalke novačili in organizirali njihov prevoz v Slovenijo oz. v nočni lokal v bližini Maribora, kjer so jih nastanili in seznanili s tem, da njihovo delo ne zajema le plesa, temveč tudi prostitucijo.