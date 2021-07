Obdolženi za trojni umor v Gerečji vasi se ni sposoben izreči o krivdi

Zagovornik 35-letnika Andrej Kac je še pred začetkom današnjega naroka najprej poskušal s predlogom za izključitev javnosti tako s predobravnavnega naroka kot celotnega sojenja, kar je utemeljeval z zaščito interesov mladoletnika. Tožilka Teja Kukovec Belšak je odločitev o tem prepustila sodniku, predlogu pa je nasprotoval otrokov pooblaščenec Danijel Planinšec.

Sodnik Marjan Strelec predlogu obrambe ni ugodil in dejal, da bo predobravnavni narok izpeljal ob navzočnosti javnosti, saj naj njem ne bo nič takega, kar bi škodilo interesom otroka, da pa lahko obramba z zahtevo za njeno izključitev znova poskuša ob začetku glavne obravnave, o njej pa bo takrat odločil sodni senat.

Kljub temu pa sodišču danes naroka ni uspelo izpeljati, saj je odvetnik Kac takoj zatem predlagal njegovo preložitev. Kot je pojasnil, naj bi bil razlog v petkovem dogodku v zaporu, zaradi katerega je moral njegov varovanec Silvo Drevenšek v bolnišnico. Ker so ga od tam danes tudi pripeljali na narok, z njim še ni uspel uskladiti seznama dokaznih predlogov, ki bi jih morala obramba predložiti sodišču.

Prav tako naj bi bil obdolženi trenutno tako fizično kot psihično nesposoben spremljati narok in se izreči o morebitni krivdi. Tožilka in pooblaščenec mladoletnika sta takemu predlogu sicer nasprotovala, a mu je sodnik vseeno pritrdil, saj kot laik ne more preceniti, ali se je Drevenšek danes sposoben izreči o krivdi. Novi narok je razpisal za 16. avgust, ko upa, da se bo obdolženi počutil dovolj dobro.

Čeprav odvetnik Kac po naroku za zdaj ni želel komentirati dogajanja, je iz današnjega poteka mogoče razbrati namero, da obdolženi ne namerava priznati krivde za trojni umor in očitano kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe.

Tožilka Kukovec Belšakova prav tako pred izpeljavo predobravnavnega naroka ni želela povedati, kakšno kazen bo predlagala. Formalnih pogajanj z obdolžencem za priznanje po njenih zagotovilih ni bilo. Bolj jasen je bil pooblaščenec mladoletnika, pa tudi sina oziroma brata žrtev, ki skrbi za petletnika, ki je napovedal, da bo sodišču predlagal dosmrtno zaporno kazen.

Odvetnik Planinšec je sicer v imenu obeh že pred časom vložil odškodninski zahtevek zaradi duševnih bolečin v skupni višini 170.000 evrov.

Spomnimo

Do družinske tragedije, v kateri so umrli 61-letni moški ter ženski, stari 58 in 35 let, je prišlo na božično popoldne. Kot so po dogodku pojasnili mariborski kriminalisti, naj bi osumljeni vse umoril iz brezobzirnega maščevanja. Žrtve so bile njegova nekdanja zunajzakonska partnerica, s katero sta imela tudi otroka, in njena starša.

Osumljeni je po ugotovitvah policije 35-letno partnerko med prepirom v hiši večkrat zabodel in čeprav je ob prihodu reševalcev še kazala znake življenja, pri poskusu oživljanja niso bili uspešni. Moški je potem odšel v sosednjo hišo njenih staršev ter ju prav tako večkrat zabodel. Oče je umrl na kraju dogodka, mati pa pozneje v ptujski bolnišnici.

Policisti so osumljenca kmalu izsledili v neki drugi hiši v Gerečji vasi, v rokah pa je imel nož. Na poziv policistov, naj nož odvrže, se je z njim porezal po vratu, potem pa ga odvrgel. Po aretaciji so ga odpeljali v mariborsko bolnišnico.

Kot je pokazala preiskava, naj bi imel osumljeni težave z alkoholom, s partnerko, ki naj bi zaradi ogroženosti razmišljala o najemu varnostne službe, sta se razšla približno mesec dni pred tragedijo.