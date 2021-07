Osumljeni za rop na Senovem v priporu, roparja s Ptuja še iščejo

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, je neznani moški včeraj zvečer, okoli 23. ure, v Kraigherjevi ulici na Ptuju pristopil do 40-letnice, ji pokazal pištolo, jo napel in zahteval, da mu izroči torbico in denarnico. Ta mu je denar tudi izročila, moški pa je nato stekel v smeri ptujskega šolskega centra, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor.

Policija išče moškega, starega okoli 20 let, suhe postave, visokega približno 1,8 metra, ki ima črne, daljše ravne lase, temnejšo polt, oblečen pa je bil v črna oblačila. Vse, ki bi kar koli vedeli o tem dejanju ali neznanem storilcu, policisti prosijo, da to sporočijo na interventno številko Policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

Takoj po dejanju oškodovanka ni poklicala Policije, ampak je šele po nekaj minutah ustavila policijsko patruljo, ki je pripeljala mimo, ter ji naznanila dogodek. Policisti so takoj pregledali območje, a storilca doslej še niso izsledili, so pojasnili na PU Maribor.

Izsledili osumljenega ropa na Senovem

So pa policisti prišli na sled 20-letniku, ki ga sumijo, da je 12. julija zvečer na Titovi cesti na Senovem zamaskiran pristopil do oškodovanca in zahteval, da mu izroči denar. Ker je grožnje podkrepil s pištolo, se je oškodovanec zbal za svoje življenje in mu izročil gotovino, ropar pa je po dejanju peš pobegnil.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 20-letnega osumljenca z območja Senovega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli imitacijo pištole, s katero je izvedel rop. 20-letniku so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa privedli k preiskovalnemu sodniku. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Kot so zapisali, so k uspešni preiskavi pomembno pripomogle tudi informacije občanov, za katere je Policija zaprosila prek medijev.