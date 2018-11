Otmar Bukovšek je izginil že pred dvema tednoma

Koprski policisti so bili v ponedeljek obveščeni, da svojci pogrešajo Otmarja Bukovška iz Slatin, ki so ga nazadnje videli 23. oktobra. Vozi rdeč volkswagen up, je suhe postave in visok 175 centimetrov.

Koperska policijska uprava je sporočila, da so bili v ponedeljek, 5. 11., obveščeni, da svojci pogrešajo 65-letnega Otmarja Bukovška. "Nazadnje je bil opažen 23. oktobra v zaselku Slatine, kjer tudi živi. Z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je zadnje čase deloval zmedeno in neorientirano v prostoru," sporočajo koprski policisti, ki so dodali še, da pogrešani uporablja rdeč volkswagen up z registrskimi tablicami KP UU 878. Otmar Bukovšek je suhe postave, visok približno 175 centimetrov in ima daljše temne lase. "Vse, ki bi o njem kaj vedeli ali ga kje videli, prosimo, da to čim prej sporočijo na interventno številko 113, najbližji policijski enoti ali anonimni telefon 080 1200," so še zapisali pri PU Koper.