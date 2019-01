Otroci s posebnimi potrebami kar poldrugo uro čakali na zaključek policijske kontrole

Kar poldrugo uro je 40 otrok s posebnimi potrebami, med katerimi so bili tudi gibalno ovirani, čakalo na zaključek postopka zaradi nepravilno nameščene označitve za prevoz skupine otrok. Ta je bila namesto na levo stran vozila nameščena na desno stran, kar ni v skladu s prilogo pravilnika o delih in opremi vozil, ki natančno določa obliko označitve.

Spremljevalci otrok so o dogajanju na počivališču obvestili tudi ravnateljico šole, ki se je obrnila na policijo, a jim, kot poroča spletni portal sobotainfo.com, ni uspela pojasniti, zakaj je dolgo čakanje za otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo nego, zdravila in previjanje, tako mučno. Eden od negovalcev je povedal, da je bilo dolgotrajno čakanje zelo naporno predvsem za otroke, ki so na vozičkih.

Ravnateljica pole Metka Rovšek Kuharič je povedala, da bi lahko bili policisti med opravljanjem nadzora avtobusa bolj življenjski in upoštevali to, kakšni potniki so na njem, še posebej zaradi dejstva, ker ni bila ogrožena varnost otrok.

Vodstvo soboške šole razume, da so policisti opravljali le svojo službo, a menijo, da bi kljub temu lahko postopek opravili hitreje.