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Črna kronika

Otrok doma izdelal petardo, 11-letnik pristal na urgenci

Postojna, 10. 11. 2026 09.30 pred 44 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.L.
Policija (splošna)

Na urgenci v Postojni so v ponedeljek pozno popoldne obravnavali 11-letnika, ki se je poškodoval s pirotehničnim sredstvom. Policisti so ugotovili, da se je poškodoval s petardo, ki jo je eden od otrok izdelal doma. V Novem mestu pa so policisti po obvestilih o motečem pokanju izsledili 15-letnika, ki je metal prepovedane petarde.

Eden od otrok je doma sam izdelal petardo, ki jo je 11-letnik prižgal, ob poku pa ga je poškodovala.

Policisti so bili nato okoli 17. ure obveščeni, da je poškodovan otrok na urgenci v Postojni, in začeli z zbiranjem informacij. "Policisti celotno zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti in nadaljujejo z zbiranjem obvestil," so sporočili s Policijske uprave Koper.

Izsledili 15-letnika s petardami

V ponedeljek dopoldne so bili novomeški policisti obveščeni o motečem pokanju petard na območju Šegove ulice v Novem mestu. Policisti so odšli na teren in izsledili 15-letnika, ki je metal prepovedane petarde. "Pri sebi je imel še štiri petarde, ki so mu jih zasegli in o ravnanju obvestili starše," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.O kršitvi mladoletnika bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na območju Šegove ulice so nato dopoldne zasegli 53 prepovedanih petard 15-letnemu dijaku. O kršitvi so obvestili sodišče in starše.

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KOMENTARJI5

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Groucho Marx
10. 11. 2026 10.20
Sodišče bo pa zaradi 'nesmotrnosti' vse skupaj potisnilo v pozabo.
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
10. 11. 2026 10.15
bravo,morajo malo prej začeti da se ogrejejo za novoletne kanonade,da bodo pripravljeni ane...
Odgovori
+1
1 0
natas999
10. 11. 2026 10.13
a teli mulci imajo starše??
Odgovori
-2
0 2
boris c
10. 11. 2026 09.54
Se je že začelo. Še par dni da lučke prižgejo, potem bo pa sploh kot na fronti.
Odgovori
+3
3 0
Sickomania
10. 11. 2026 10.03
Juhej
Odgovori
+1
2 1
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