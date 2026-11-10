Otrok doma izdelal petardo, 11-letnik pristal na urgenci

Eden od otrok je doma sam izdelal petardo, ki jo je 11-letnik prižgal, ob poku pa ga je poškodovala.

Policisti so bili nato okoli 17. ure obveščeni, da je poškodovan otrok na urgenci v Postojni, in začeli z zbiranjem informacij. "Policisti celotno zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti in nadaljujejo z zbiranjem obvestil," so sporočili s Policijske uprave Koper.