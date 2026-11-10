Otrok doma izdelal petardo, 11-letnik pristal na urgenci

Eden od otrok je doma sam izdelal petardo, ki jo je 11-letnik prižgal, ob poku pa ga je poškodovala.
Policisti so bili nato okoli 17. ure obveščeni, da je poškodovan otrok na urgenci v Postojni, in začeli z zbiranjem informacij. "Policisti celotno zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti in nadaljujejo z zbiranjem obvestil," so sporočili s Policijske uprave Koper.
Izsledili 15-letnika s petardami
V ponedeljek dopoldne so bili novomeški policisti obveščeni o motečem pokanju petard na območju Šegove ulice v Novem mestu. Policisti so odšli na teren in izsledili 15-letnika, ki je metal prepovedane petarde. "Pri sebi je imel še štiri petarde, ki so mu jih zasegli in o ravnanju obvestili starše," so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.O kršitvi mladoletnika bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.
Na območju Šegove ulice so nato dopoldne zasegli 53 prepovedanih petard 15-letnemu dijaku. O kršitvi so obvestili sodišče in starše.
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