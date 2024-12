Otrok hudo poškodovan v nesreči pri kurjenju ognja

Iz zdravstvene ustanove v Krškem so v soboto nekaj po 12. uri obvestili policijo, da so oskrbeli otroka s hudimi opeklinami. Otroka so zaradi resnosti poškodb pozneje prepeljali v bolnišnico v Novo mesto.

Policisti so v nadaljevanju ugotovili, da se je nesreča zgodila v Kerinovem Grmu, kjer je skupina otrok za naseljem kurila ogenj. Po prvih ugotovitvah so ogenj najverjetneje polili z vnetljivo snovjo, kar je privedlo do tega, da so plameni zajeli oblačila enega izmed otrok. Poškodovanemu otroku je prvo pomoč nudila prebivalka naselja.