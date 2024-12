Otrok na balkon vrgel petardo, ta je poškodovala keramiko

Kranjski policisti so prejeli obvestilo o poškodovanju keramike na enem od balkonov na območju Planine. Do poškodbe je prišlo zaradi vržene petarde. Policisti so izsledili otroke, ki so pri dejanju sodelovali in se pogovorili z njihovimi starši.

OGLAS

Včeraj nekaj po 12.30 so se policisti odzvali na klic, saj naj bi nekdo na balkon enega od stanovanj na Planini vrgel petardo, ta je poškodovala keramiko, so sporočili s PU Kranj. Policisti so ugotovili, da je petardo vrgel eden od otrok, ki so jih izsledili in se pogovorili z njihovimi starši. Ko bodo zaključili z zbiranjem obvestil, bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

Petarde FOTO: Shutterstock icon-expand

Gorenjski policisti ob tem opozarjajo na previdnost in odgovorno ravnanje pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Čeprav so pirotehnična sredstva med prazniki pogosto uporabljena, pozivajo k čim manjši uporabi in poudarjajo, da mora biti ta skladna z zakonskimi omejitvami, varna in pravilna. Nepremišljena uporaba pirotehnike lahko povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok in poškodbe oči, hkrati pa moti živali, povzroča požare, onesnažuje okolje in povzroča poškodbe javne ter zasebne infrastrukture. Starše opozarjajo, naj svojim otrokom ne dovolijo uporabe pirotehničnih izdelkov, saj je posest in uporaba petard vseh vrst v Sloveniji prepovedana.

Pirotehnične izdelke, katerih glavni učinek je pok, je dovoljeno prodajati le med 19. in 31. decembrom ter uporabljati od 26. decembra do 1. januarja. Vsi pirotehnični izdelki, ki so v prodaji, morajo biti ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku. Prepovedana je uporaba pirotehnike kategorije F1 na strnjenih stanovanjskih območjih, v zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, na javnih prireditvah in v javnem prometu.