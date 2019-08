Otrok na javnem kraju streljal z airsoft pištolo, grozi mu globa

Kranjski policisti so v sredo zvečer v Čirčah posredovali zaradi razkazovanja in uporabe orožja na javnem mestu. V postopku so obravnavali starejšega otroka, ki je z airsoft pištolo streljal proti gozdu. K sreči ni poškodoval nikogar. Policisti so mu pištolo zasegli in vrnili staršem. O dejanju pa še vodijo postopek.

Kot so opozorili na Policijski upravi Kranj, je nošenje, razkazovanje ali uporaba različnih predmetov, ki ne spadajo v kategorijo orožja po zakonu o orožju (denimo imitacija orožja, airsoft, plašilno orožje ...), vendar pa se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost, prepovedano. Za prekršek lahko posameznika kaznujejo z globo v višini 208,65 evra.