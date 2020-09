Otrok na skiroju spregledal avto in trčil vanj

Na Polici v Grosuplju se je v nedeljo popoldan zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval otrok. Kot so sporočili s PU Ljubljana, se je otrok peljal s skirojem po stranski ulici, potem pa zapeljal na glavno cesto prav v trenutku, ko je po njej pravilno pripeljala voznica osebnega vozila. Otrok je trčil v bok vozila in se pri tem lažje poškodoval. Kot so še pojasnili na PU Ljubljana, so bili z otrokom tudi starši, ki so nekoliko zaostajali za njim, bodo pa, ko bodo policisti zbrali vsa potrebna obvestila, starši prejeli plačilni nalog.