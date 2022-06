Otrok odtaval v vodo, pomoč prišla v zadnjem trenutku

Reševalec iz vode je na ljubljanskem kopališču rešil življenje mlajšemu otroku, ki je odtaval v vodo in se pričel utapljati. Iz bazena ga je potegnil že negibnega, mu takoj nudil prvo pomoč in ga oživljal do prihoda reševalnegavozila.Otroka so odpeljali na zdravljenje v UKC in je zunaj smrtne nevarnosti.

icon-expand Reševalec iz vode je otroku rešil življenje. FOTO: Shutterstock V nedeljo nekaj pred 14. uro so Policisti prejeli obvestilo o utopitvi otroka v enem izmed ljubljanskih kopališč, je sporočila predstavnica ljubljanske policijske uprave Aleksandra Golec. "Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je mlajši otrok nenadzorovano odšel v bazen, kjer pa se je pričel utapljati. Negibnega otroka je iz bazena rešil reševalec iz vode, ki je otroku tudi takoj nudil prvo pomoč in ga oživljal do prihoda reševalnega vozila. Odpeljan je bil v UKC Ljubljana in je po trenutno znanih podatkih izven smrtne nevarnosti," je dodala. Policisti zbirajo obvestila o dogodku in bodo o ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.