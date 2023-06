Otrok ostal zaprt v vročem avtomobilu, kljub hitremu posredovanju umrl

Kljub hitremu posredovanju mimoidočega in nudenju prve pomoči gasilcev PGD Prebold in Sveti Lovrenc ter prihodu helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka. Kot so nam potrdili na Policijski upravi Celje, je v teku policijska preiskava.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob napovedanih visokih temperaturah, ki v teh dneh v večjem delu države presegajo 30 stopinj Celzija, opozarjajo na škodljive vplive vročine na zdravje. Zlasti starejši, otroci, nosečnice in nekateri bolniki morajo poskrbeti za zmanjšanje izpostavljenosti vročini in zaščito, za primerna oblačila, lahko hrano in dovolj tekočine.

Daljše obdobje vročine lahko po njihovih navedbah povzroči različne težave in pregretje telesa. Posledice se kažejo v kožnih izpuščajih, vročinskih krčih, vročinski izčrpanosti, omedlevici oz. kratkotrajni izgubi zavesti in vročinski kapi. Ob tem opozarjajo, kako pomembno je zadrževanje na hladnem, uživanje lahke hrane in dovolj tekočine. Pozivajo pa tudi k pomoči drugim, ki so bolj ogroženi. V primeru pregretja je treba torej osebo umakniti na hladno.