Otrok sredi strmine snel smuči, med zdrsom se je huje poškodoval

Blejski policisti so bili v soboto nekaj pred 15. uro obveščeni o padcu otroka na smučišču Vogel, so sporočili s PU Kranj. Otrok je po njihovih podatkih smučal zunaj urejenega smučišča po strmem zaraščenem pobočju, kjer se je zaradi strmine ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš. Med hojo mu je nato spodrsnilo, padel je in se hudo telesno poškodoval.

Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, na kraj nesreče pa so prišli tudi njegovi starši. S helikopterjem letalske policijske enote, v katerem je bil tudi policist gorske policijske enote, so ga odpeljali v SB Jesenice.

O drugi nesreči pa so bili blejski policisti obveščeni nekaj pred 16. uro. Otrok je padel na progi, na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, na kraj nesreče so prišli tudi starši. Tudi tega poškodovanega mladoletnika so v nadaljevanju v jeseniško bolnišnico prepeljali s helikopterjem.

Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreč in vodijo postopek.