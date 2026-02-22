Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Otrok sredi strmine snel smuči, med zdrsom se je huje poškodoval

Bled, 22. 02. 2026 13.56 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Ne.M.
Otrok na smučišču

Na smučišču Vogel sta se zgodili dve nesreči, v katerih sta bila huje poškodovana otroka. Eden se je huje poškodoval ob padcu zunaj urejenega smučišča, drugi pa na progi, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Oba poškodovana so v jeseniško bolnišnico odpeljali s helikopterjem.

Blejski policisti so bili v soboto nekaj pred 15. uro obveščeni o padcu otroka na smučišču Vogel, so sporočili s PU Kranj. Otrok je po njihovih podatkih smučal zunaj urejenega smučišča po strmem zaraščenem pobočju, kjer se je zaradi strmine ustavil, snel smuči in pot nadaljeval peš. Med hojo mu je nato spodrsnilo, padel je in se hudo telesno poškodoval.

Prvo pomoč so mu na kraju nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, na kraj nesreče pa so prišli tudi njegovi starši. S helikopterjem letalske policijske enote, v katerem je bil tudi policist gorske policijske enote, so ga odpeljali v SB Jesenice.

O drugi nesreči pa so bili blejski policisti obveščeni nekaj pred 16. uro. Otrok je padel na progi, na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nadzornik in policist smučar, na kraj nesreče so prišli tudi starši. Tudi tega poškodovanega mladoletnika so v nadaljevanju v jeseniško bolnišnico prepeljali s helikopterjem.

Policisti v obeh primerih zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreč in vodijo postopek.

otrok smučišče poškodba padec

Zaradi lažnega kripto svetovalca ostal brez 30.000 evrov

S padalom trčil v drevo, padel in se huje poškodoval

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vrtni a
22. 02. 2026 15.08
Kje so bili pa starši?
Odgovori
+2
2 0
Vrtni a
22. 02. 2026 15.13
Iz drugih poratolv izhaja, da so starši prišli kasneje. Policija svetuje naj starši pzijo na svoje otroke. To je ta nova doba: kot ob cest na pedelinčku ali kolesu pustijo male otroke same zadaj oni pa veselo spredaj čebljajo po telefonu. Adijo pamet. Zakaj sploh imajo otroke, če niso z njimi?
Odgovori
+2
2 0
petka5
22. 02. 2026 14.44
Mi pove kfo kaj dela otrok izven urejenega smucisca?
Odgovori
+15
15 0
trac
22. 02. 2026 14.56
In še brez staršev (med smučanjem)?
Odgovori
+8
8 0
kekyooo
22. 02. 2026 15.21
starši so bli na piru na soncu klasika
Odgovori
+1
1 0
JOKS klub
22. 02. 2026 14.40
Smučanje se v današnjem času zelo podcenjuje. Mi smo imeli spoštovanje do tega športa in smo pred sezono trenirali. Danes se pa napravijo in gasa po strmini, brezglavo.
Odgovori
+10
10 0
petka5
22. 02. 2026 14.45
Pa,smo imeli sulice in ne teh carving, kjer so hitrosti vecje in tudi poskodbe hujse zaradi drugacnega,stila smucanja in hitrosti...
Odgovori
+6
7 1
Slash
22. 02. 2026 14.27
Ta zgodba je pa kar malo lovska... Pa sem bil včeraj do 14 na Voglu. Edino če je padel čez kakšno skalno steno ali kaj podobnega.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
