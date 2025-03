Otrok padel skozi odprtino zasilnega izhoda na minibusu

Policisti so v torek malo pred 14. uro dobili obvestilo, da so se na območju Lendave odprla (zasilna) vrata minibusa in je iz vozila padel otrok, je sporočila predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš. "Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je otrok na začetku vožnje minibusa padel skozi odprtino zasilnega izhoda, ki ni namenjen za vstop in izstop potnikov," je pojasnila.

Po informacijah Sobotainfo je otrok padel skozi zadnja vrata. "Domnevamo, da je bil s strani neznane osebe sprožen mehanizem na vratih za zasilno odpiranje vrat," so za medij dejali pri prevozniku, podjetju Avtobusni promet Murska Sobota. Podjetje je takoj stopilo v kontakt z osnovno šolo, posredovali so jim tudi sporočilo za starše.

Neljubi dogodek se je zgodil pri speljevanju avtobusa izpred šole, otrok, ki se je ponesrečil, pa naj ne bi bil pripet.

Voznik je osumljen storitve kaznivega dejanja Opustitev nadzora v javnem prometu po 327. členu KZ-1, saj pred pričetkom vožnje ni poskrbel, da bi bilo vozilo varno, in tako povzročil nevarnost za življenje ljudi. Ker vozilo ni bilo tehnično brezhibno, bo zoper voznika in pravno osebo izdan plačilni nalog.