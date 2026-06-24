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Črna kronika

Otrok padel z razgledne ploščadi v bližini blejskega gradu

Bled, 24. 06. 2026 14.38 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA M.P. +1
Bled iz zraka

Z razgledne ploščadi v neposredni bližini blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje poškodoval, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana. Kot so sporočili s PU Kranj je družina z Madžarske hodila po poti okoli blejskega gradu, ko je otrok med hojo stopil na rob in padel v globino.

Ob 10.35 je z razgledne ploščadi v neposredni bližini blejskega gradu v globino padel otrok in se huje telesno poškodoval, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci Gorske reševalne službe Radovljica so ga oskrbeli in pripravili za prevoz, dežurna ekipa reševalcev Gorske reševalne službe Brnik pa ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

"Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, pa potem še po strmem pobočju," je dejal načelnik Gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej.

Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev. Kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino.

Otrok se je pri padcu hudo poškodoval in so ga po nudeni pomoči zdravstvenega osebja s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.
Otrok se je pri padcu hudo poškodoval in so ga po nudeni pomoči zdravstvenega osebja s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v UKC Ljubljana.
FOTO: Shutterstock

O padcu otroka v globino na območju blejskega gradu je bil ob 10.46 obveščen tudi Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Kranj.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gorski reševalci GRS Radovljica, zdravstveno osebje NMP Bled ter dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS, v kateri je tudi policist gorske policijske enote.

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je družina z Madžarske hodila po poti okoli blejskega gradu, ko je otrok med hojo stopil na rob in padel v globino," je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi PU Kranj Roland Brajič.

Ogled kraja dogodka so prevzeli kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Kranj. Na kraj sta prišli tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Policisti o dogodku zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

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