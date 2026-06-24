Otrok padel z razgledne ploščadi v bližini blejskega gradu

Ob 10.35 je z razgledne ploščadi v neposredni bližini blejskega gradu v globino padel otrok in se huje telesno poškodoval, piše na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Gorski reševalci Gorske reševalne službe Radovljica so ga oskrbeli in pripravili za prevoz, dežurna ekipa reševalcev Gorske reševalne službe Brnik pa ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

"Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, pa potem še po strmem pobočju," je dejal načelnik Gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej.

Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev. Kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino.