Otrok s kolesom zapeljal v potok in se hudo poškodoval

Policisti so v nedeljo, nekaj čez 13. uro, na območju Škofje Loke obravnavali padec otroka med kolesarjenjem po makadamski cesti.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo, sta z očetom kolesarila po makadamski cesti, nakar je otrok v levem ovinku zapeljal s ceste mimo mostu čez potok v strugo potoka ter se hudo telesno poškodoval. Pomoč mu je na kraju nudilo zdravstveno osebje.

V UBKC Ljubljana so ga prepeljali s helikopterjem. Policisti so opravili ogled in bodo po zbranih obvestilih o vseh okoliščinah prometne nesreče obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.